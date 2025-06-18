В Архызе построят отель за 9 млрд рублей

Группа компаний «Самсон» инвестирует 9 млрд руб. в строительство четырехзвездочного отеля «Лунная Поляна 1» на горном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ГК «Самсон» и управляющей компании «Архыз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Гостиничный комплекс разместится в трех шестиэтажных корпусах общей вместимостью 770 номеров. Объект планируют построить в туристической деревне Лунная Поляна до конца 2028 года.

Резиденты всесезонного горного курорта Архыз направят на создание гостиниц 68,4 млрд руб. до 2030 года. Общее количество мест размещения достигнет около 18,8 тыс.

Николай Аксенов