В Башкирии скрыли 32 несчастных случая на производстве

За пять месяцев этого года Гострудинспекция в Башкирии выявила и расследовала 32 сокрытых несчастных случая, в том числе семь групповых, пять — со смертельным, 13 — с тяжелым и семь — с легким исходом. За 2024 год было выявлено 27 сокрытых несчастных случаев на производстве, отмечает пресс-служба ведомства.

Гострудинспекция расследовала тяжелый несчастный случай со сварщиком ООО «Илишевский элеватор».

В октябре 2024 года при разгрузке зерна 47-летнего работника зацепило и протащило незакрытым бортом «КамАЗа». Сначала его на служебном автомобиле отвезли домой и только потом доставили в больницу. Выяснилось, что в тот день сварщику поручили работу, которую он не должен был выполнять — с помощью автоподъемника принимать зерно с грузовиков. О сокрытом несчастном случае в инспекцию сообщил родственник пострадавшего.

Майя Иванова