TikTok запускает в Японии сервис для интернет-шопинга

Популярная соцсеть TikTok планирует запустить в Японии свой интернет-магазин — TikTok Shop. Функция позволит пользователям покупать товары прямо внутри приложения, непосредственно во время просмотров прямых трансляций или коротких роликов. Недавнее обновление политики конфиденциальности платформы намекнуло на возможный запуск сервиса уже в этом месяце. TikTok Shop интегрирует систему оплаты и оформления заказов, избавляя пользователей от перехода на сторонние веб-сайты. Доход компания будет получать в виде комиссии от продавцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Японский рекламный гигант Hakuhodo предложит комплексные услуги для продавцов TikTok Shop, охватывающие планирование, операции и анализ эффективности. Septeni Holdings, входящая в рекламную группу Dentsu Group, также окажет маркетинговую поддержку брендам, выходящим на платформу.

Ранее компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, уже запустила проект под названием Project S. В его рамках в TikTok начал работать онлайн-магазин Trendy Beat, где можно купить товары из некоторых видеороликов.

Татьяна Герасимова