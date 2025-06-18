Новосибирская «Нафтатранс плюс» допустила техдефолты по трем выпускам облигаций

ООО «ТК "Нафтатранс плюс"» допустило серию технических дефолтов. Эмитент не смог выплатить в срок доход за 6-ой купонный период по облигациям серии БО-06 на 6,17 млн руб., за 21-й купонный период по бумагам серии БО-05 на 5,75 млн руб. и за 32-й купонный период по бондам серии БО-04 на 1,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причину техдефолтов в компании объяснили «отсутствием достаточного количества денежных средств на дату исполнения обязательств». «В настоящее время ООО «ТК "Нафтатранс плюс"» находится в сложном финансовом положении. К такому положению привело несколько неблагоприятных обстоятельств: длительный период высоких ставок… отсутствие возможности рефинансировать часть кредитного портфеля… падение спроса на рынке нефтетрейдинга»,— говорится в сообщении гендиректора ТК «Нафтатранс плюс» Игоря Головни, размещенном на сайте раскрытия корпоративной информации. По его словам, компания в течение трех месяцев опубликует антикризисный план, включающий условия и сроки выплат по всем займам компании.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ТК "Нафтатранс плюс"» на общую сумму 1,23 млрд руб. Последний по времени облигационный заем серии БО-07 на 250 млн руб. компания привлекла в марте этого года.

ООО «ТК "Нафтатранс плюс"» специализируется на продаже и доставке нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, керосин, нефть и др.). Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. Единственный собственник — Игорь Головня. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка организации составила 10,1 млрд руб. (-10%), чистая прибыль — 87,7 млн руб. (-51%).

Михаил Кичанов