ЦБ аннулировал последнюю лицензию УК ФКБС

Банк России принял решение аннулировать лицензию на управление ценными бумагами УК ФКБС на основании заявления компании об отказе от лицензии. Два месяца назад, 18 апреля, ЦБ аннулировал лицензию УК ФКБС на управление инвестфондами также на основании заявления об отказе от лицензии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

УК ФКБС, 100-процентная дочерняя организация Банка России, была создана в июле 2017 года «для участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитных организаций с использованием» средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Тогда эти меры были приняты в отношении крупных кредитных организаций — банка «Открытие» и Бинбанка.

В результате УК ФКБС исполняла в разное время обязанности временной администрации по управлению Бинбанком (присоединен к банку «ФК Открытие»), Московским индустриальным банком (присоединен к ПСБ), Азиатско-Тихоокеанским банком (продан Pioneer Capital Invest), банками «Траст», «Советский» и рядом других кредитных организаций.

Компания осуществляла доверительное управление акциями кредитных организаций, передаваемых в управление Банка России. В частности, в доверительном управлении УК ФКБС находились акции Бинбанка, банков АВБ, «Траст», «ФК Открытие». Кроме того, компания осуществляла доверительное управление ЗПИФом «Специальный» (учредителем выступал Банк России), а также правами по субординированным кредитам, депозитам, банковскими гарантиями и прочим имуществом, передаваемым в ФКБС Банком России.

Согласно отчетности по РСБУ за 2024 год, выручка от услуг доверительного управления УК ФКБС превысила 336 млн руб., сохранившись на уровне 2023 года. При этом чистая прибыль достигла 245 млн руб., в два раза превысив показатель предшествующего года. Всего за восемь лет работы компания получила более 555 млн руб. чистой прибыли, которая осталась нераспределенной.

Отдел финансов