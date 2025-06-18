Starlink Илона Маска получила лицензию на работу в Индии

Министр телекоммуникаций Индии Джотирадитья Шинде заявил, что правительство выдало Starlink лицензию на предоставление коммерческих услуг в стране. «Провели продуктивную встречу с Гвинн Шотвелл, президентом и главным операционным директором SpaceX, на тему следующего этапа развития в сфере связи в Индии. Мы обсудили возможности сотрудничества в области спутниковой связи, чтобы реализовать амбициозные планы "Цифровой Индии" и расширить возможности каждого гражданина страны»,— написал министр в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Компания Илона Маска подала заявку на получение лицензии для предоставления услуг спутникового интернета в Индии еще в 2022 году. В марте нынешнего года Starlink подписала соглашения с двумя индийскими операторами связи, чтобы начать предоставлять свои услуги в стране сразу после получения разрешения от властей. Reliance Jio миллиардера Мукеша Амбани, крупнейший телекоммуникационный оператор Индии, будет продавать оборудование Starlink в своих розничных магазинах. Таким образом, американская компания получит сразу тысячи точек сбыта своей продукции по всей стране. Кроме того, было подписано соглашение с Bharti Airtel — вторым по величине оператором связи в Индии.

Кирилл Сарханянц