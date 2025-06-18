Инвестор приступил к строительству завода по производству лапши в Новосибирске

«Сэлтикс Сиберия» (принадлежит вьетнамской АО «Сэлтикс») начала строительство завода по производству лапши быстрого приготовления на площадке ПЛП в Новосибирской области. Комплекс будет готов к 2028 году, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор ООО «Сэлтикс Сиберия» Андрей Атамуратов. Общий объем вложений в проект составит порядка 13 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Мы получили положительное экспертное заключение и разрешение на строительство. На данный момент ведем строительные работы и занимаемся организацией процессов коммерческой деятельности», — прокомментировал Андрей Атамуратов.

Проект планируется реализовать в два этапа. В период с 2024-го по 2028 годы будет построен производственно-складской комплекс общей мощностью более 45 тыс. т в год. На предприятии будут производить продукты питания под собственными брендами и на заказ, в том числе лапшу и картофельное пюре быстрого приготовления, сухие бульоны, макаронные изделия традиционного приготовления, напитки и др. Также компания будет осуществлять импорт и экспорт готовой продукции, сырья, тары и упаковочных материалов. На полную мощность завод должен выйти до 2034 года.

По данным Rusprofile, ООО «Сэлтикс Сиберия» зарегистрировано в Новосибирске в ноябре 2023 года. Размер уставного капитала компании составляет 125,5 млн руб. По итогам 2024 года выручка компании составила 1,6 млрд руб., прибыль 61 млн руб.

Лолита Белова