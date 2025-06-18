Лизинг в особо крупном размере

Как стало известно «Ъ», прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы департамента Минсельхоза и одного из руководителей «Росагролизинга» Олега Донских, направив его материалы в суд. Фигуранту вменяется в вину девять эпизодов мошенничества на общую сумму 2,6 млрд руб., а также незаконное хранение револьвера. Сам Олег Донских уверяет, что ничего противоправного не совершал, а все документы подписывали его руководители, включая экс-главу Минсельхоза Елену Скрынник, проходящую по делу свидетелем. В свою очередь, защита отмечает многочисленные нарушения в ходе расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Донских

Фото: ФСБ Олег Донских

Фото: ФСБ

По данным «Ъ», 152 тома уголовного дела по обвинению 56-летнего Олега Донских в девяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) направлены в Правобережный райсуд Липецка. На днях под председательством судьи Натальи Русиновой должно состояться первое слушание.

Как рассказывал «Ъ», расследование было начато МВД в Москве еще в 2011 году «по фактам хищения средств и сельхозоборудования "Росагролизинга"».

В то время Олег Донских являлся руководителем филиала компании в Центральном федеральном округе. Позже он вслед за главой «Росагролизинга» Еленой Скрынник перешел в Минсельхоз РФ: она стала министром, а он возглавил департамент административной работы и внешних связей. В 2012 году Олегу Донских, поскольку он скрылся, направив в Минсельхоз заявление об увольнении по собственному желанию, заочно предъявили обвинение. Его объявили в розыск и с санкции Останкинского суда Москвы заочно арестовали.

Впоследствии четыре уголовных дела, в которых фигурировал Олег Донских, передали в следственный отдел УФСБ по Липецкой области, а потом они оказались в УМВД по той же области. В полиции также возбудили несколько уголовных дел, которые касались неисполнения договоров между коммерческими структурами и «Росагролизингом». Олега Донских и его «не установленных следствием» соучастников обвинили в пяти эпизодах мошенничества в сфере предпринимательства (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).

По первым четырем эпизодам в 2017 году в Правобережном суде Липецка обвинительный приговор выслушали предприниматели Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин. За хищение у «Росагролизинга» и Россельхозбанка около 2 млрд руб., выделенных на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы, они получили 9 лет и 11 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно. Стоит отметить, что столь серьезные сроки были назначены, несмотря на то что ранее отрицавшие свою вину бизнесмены неожиданно согласились с предъявленным обвинением и дали показания на Олега Донских. При этом последнему обвинение предъявили заочно в 2017 году, а его дело было выделено из материалов в отношении осужденных бизнесменов.

Находившийся в розыске около 12 лет Олег Донских был задержан сотрудниками ФСБ только в мае прошлого года в подмосковной Истре.

Интересно, что, по версии окружения экс-чиновника, все это время он спокойно жил в Липецкой и Московской областях, а о розыске узнал, когда решил отправиться на СВО в составе ЧВК «Вагнер».

При оформлении документов ему предложили сначала урегулировать все вопросы с законом, а уже потом обращаться к «музыкантам». Олег Донских через юристов стал уточнять статус и судьбу возбужденных много лет назад дел, но в итоге оказался за решеткой.

По объединенным уголовным делам ему вменили в вину девять эпизодов мошенничества на 2 млрд 610 млн 270 тыс. 948 руб. и незаконное хранение найденного у него дома при обыске в 2012 году и признанного боевым оружием раритетного нагана. Сам экс-чиновник Минсельхоза свою вину категорически отрицал по всем пунктам.

По его словам, он руководил обособленным филиалом «Росагролизинга» в Липецке, но при этом не был связан с организациями, с которыми заключались упоминаемые в уголовном деле договоры, ставшие эпизодами хищения денег. Подписи же на документах, согласно оглашенной во время следствия версии Олега Донских, якобы ставили другие бывшие руководители «Росагролизинга», включая скоропостижно скончавшегося в 2009 году Леонида Орсика и Елену Скрынник. Последняя фигурирует в деле свидетелем.

Один из адвокатов Олега Донских Дим Юнусов отказался комментировать «Ъ» наличие фамилии экс-министра в материалах, однако отметил, что у защиты есть серьезные претензии к следствию.

Как отметил адвокат, статья о мошенничестве в сфере предпринимательства была декриминализирована еще в 2015 году, а Олегу Донских через два года инкриминировали более тяжкую ч. 4 ст. 159 (десять лет заключения вместо пяти) УК РФ, что противоречит закону. При этом не было учтено, что по ряду вменяемых в вину экс-чиновнику эпизодов истек срок давности. Когда дело начнут слушать в суде, Олег Донских может снова ходатайствовать о направлении его на СВО. На данный момент ему заключить контракт с военными не удалось, так как против выступило ФСБ.

Сергей Сергеев