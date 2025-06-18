Совфед одобрил контроль ФСБ за научными организациями

Совет федерации одобрил закон о регулировании международного научного сотрудничества российских организаций. Документ предполагает, что взаимодействие с иностранными структурами по некоторым направлениям будет контролировать ФСБ.

Поправки к закону «О науке и государственной научно-технической политике» в начале февраля подготовило Минобрнауки. Согласно им, ФСБ будет контролировать сотрудничество российских ученых как с физическими, так и с юридическими иностранными лицами. Перечень контролируемых службой направлений должно составить правительство.

В первом чтении проект приняли в апреле, во втором и третьем — в июне. В пояснительной записке к проекту указывалось, что контроль со стороны ФСБ позволит следить за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ, но «не нарушит свободу научного творчества».

27 февраля, спустя две недели после внесения проекта на рассмотрение, президент Владимир Путин призвал ФСБ «спокойнее» относиться к научным разработкам, чтобы достижения российских ученых «не ложились под гриф». При этом президент отметил, что свои инновации все же нужно защищать от «воровства».

Полина Мотызлевская