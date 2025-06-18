Защитительный механизм

«Флорида Пантерс» стала всего третьей в нынешнем веке командой, которой удалось отстоять звание обладателя Кубка Стэнли. Вторую подряд финальную серию play-off чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерс» «Флорида» выиграла со счетом 4:2, завершив ее разгромом соперника в шестом матче — 5:1. Главные ингредиенты редчайшей по меркам НХЛ стабильности этого клуба — никуда не исчезающий на протяжении уже нескольких сезонов, несмотря на текучку кадров, игровой стиль, основанный на плотности, жесткости и цепкости, а также глубина состава, в котором есть два опытных российских хоккеиста: защитник Дмитрий Куликов и вратарь Сергей Бобровский, один из ключевых героев обоих успешных походов за Кубком Стэнли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь Сергей Бобровский с Кубком Стэнли

Фото: Christian Petersen / Getty Images Вратарь Сергей Бобровский с Кубком Стэнли

Фото: Christian Petersen / Getty Images

После окончания шестого матча венчавшей очередной сезон НХЛ серии, конечно, невозможно было обойтись без акцента на том бесспорном обстоятельстве, что «Флорида» вообще-то провернула исключительный по редкости для НХЛ трюк. Для современной по крайней мере НХЛ, в которой жесткий потолок зарплат еще подравнивает и так-то несильно отличающиеся возможности клубов, а спровоцированная в том числе им миграция игроков в межсезонье похожа на суету в разворошенном муравейнике и добавляет зыбкости в иерархию. До этого за всю прошедшую четверть текущего столетия только двум клубам удалось отстоять звание обладателя Кубка Стэнли — «Питсбург Пингвинс» в 2017 году и «Тампа-Бей Лайтнинг» в 2021-м. А «Тампа» до сих пор оставалась единственной командой, сумевшей трижды подряд добраться до финала: в третьем она уступила «Колорадо Эвеланш».

Теперь достижение соседки повторила «Флорида», которая, правда, наоборот, в первом из своих финалов уступила «Вегас Голден Найтс», чтобы затем дважды одолеть «Эдмонтон» с его выдающимися бомбардирами — Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. В прошлом году для этого пришлось, разбазарив колоссальное, 3:0, преимущество, сыграть все предусмотренные регламентом семь встреч. Сейчас сюжет вышел менее заковыристым: «Эдмонтон» лидировал, догонял, но до седьмого матча так и не дотянул. В шестом ему вообще не дали поднять голову, задушили и затравили. А редкие моменты, когда гости пытались брыкаться, губил голкипер Сергей Бобровский, пропустивший, уже когда пропустить было незазорно, когда выигрыш никуда от «Флориды» уже не мог деться,— при 5:0 в ее пользу на излете заключительного периода.

Констатировать неординарность совершенного «Флоридой» гораздо проще, чем описать, откуда она взялась. С этим клубом через запятую или даже знак равенства принято употреблять определение «стабильность». Но это, разумеется, стабильность особого свойства, появляющаяся не из грубых, а очень тонких настроек.

Кадровая текучка — на самом деле и про «Флориду» тоже, как и про любую другую команду НХЛ. В сегодняшнем составе клуба есть лишь два хоккеиста, которые выступали за него в предыдущем десятилетии, два хоккеиста-столпа — центрфорвард Александр Барков и голкипер Сергей Бобровский. Остальные появились в 2020 году или позже. А список неплохих игроков, которые помогали «Флориде» в двух предыдущих сезонах, но впоследствии ее покинули, чрезвычайно длинный: в нем Брэндон Монтур, Райан Ломберг, Ник Казинс, Оливер Экман-Ларссон, Радко Гудас, Владимир Тарасенко. Некоторые, расставшись с «Флоридой», достойно играют за другие команды.

Но текучка не мешает ей сохранять все основные черты и достоинства так же бережно, как болельщикам — давнюю традицию отмечать победы, кидая на лед игрушечных крыс. Это стиль, привитый пришедшим в 2022 году тренером Полом Морисом и замешанный прежде всего на цепкости, жесткости, умении провоцировать соперника, но самим на провокации, зарабатывая лишние удаления, не поддаваться,— качества, приобретающие в play-off, в котором все на нервах, в котором любая ошибка может оказаться роковой, дополнительную ценность. Это точные решения генерального менеджера Билла Зито, связанные с комплектованием,— и стратегические, и тактические, когда игрока берут в концовке регулярного чемпионата, под кубковую стадию. В 2024-м «Флорида» угадала с Тарасенко, в 2025-м попала в яблочко с защитником Сетом Джонсом и даже не в яблочко, а идеально в центр мишени с форвардом Брэдом Маршандом, в свои 37 забившим шесть голов в финальной серии и превратившимся в любимца публики.

А еще это какая-то фантастическая по стандартам НХЛ глубина состава — вообще без пробелов, элементов, глядя на которые, думаешь, что тут-то вот-вот может порваться.

В нем, этом составе, все как-то так подогнано, так скреплено, что ни к чему не придерешься. В нем все на своих местах — незаметных, но полезных, как российский защитник Дмитрий Куликов, или заметных героев. А заметных ведь — уйма. Это в «Эдмонтоне» и в принципе в львиной доле команд НХЛ все держится на двух-трех титанах. Специфика «Флориды» в том, что внутри нее они растут как на дрожжах, даже если на титанов перед тем, как их сюда занесло, совершенно не тянули. Это «Флорида» трансформировала Густава Форслинга и Нико Микколу из рядовых в элитных защитников, а хороших нападающих Картера Верхеге, Сэма Райнхарта и Сэма Беннетта — в нападающих топовых. Беннетту с его полутора десятками голов в play-off, не отменивших оборонительную пахоту и разные штучки на грани фола, выводящие из себя оппонентов — вроде наездов на чужих голкиперов, она принесла Conn Smythe Trophy, приз сильнейшему хоккеисту play-off, с которым в смысле престижности мало какой может тягаться.

Но штука в том, что на звание главного, ярчайшего среди творцов второй кубковой победы «Флориды» могли бы претендовать и его партнеры, и никто бы не поморщился, если бы награду отдали кому-то из них. Например, творившему чудеса в противостоянии с «Эдмонтоном» Маршанду. Или Райнхарту, который в play-off набрал чуть больше очков, чем Беннетт,— 23, а в шестом матче, открыв счет после грандиозного сольного прохода, забросил аж четыре шайбы. Такого во встречах решающих серий play-off никто не выдавал с 1957 года, последним автором покера был Морис Ришар из «Монреаль Канадиенс», легенда среди легенд. Или Мэттью Ткачаку, у которого столько же баллов, сколько у Сэма Райнхарта с Картером Верхэге, и который, как выяснилось, добывал их с серьезной, требующей, видимо, операции травмой — разрывом приводящей мышцы. Или Александру Баркову: про него Пол Морис говорил, что он «сердце», «ядро» команды, а его подопечные с этим утверждением охотно соглашались.

Официальный сайт НХЛ, анализируя выступление «Флориды», прямо указывал на то, что лучший все же Сергей Бобровский: прекрасная статистика (процент отраженных бросков, скажем, зашкаливает за 91), железобетонная крепость в важнейших матчах.

И, в конце концов, в этой конструкции из равнозначных деталек он абсолютно незаменимый элемент. Без кого угодно можно обойтись, но не без Бобровского, про которого смешно вспоминать, что когда-то, во времена «Колумбус Блю Джекетс» и после контракта с «Флоридой», заключенного в 2019 году, у него была репутация вратаря с божественным талантом, но слегка теряющегося в play-off, в тисках ответственности. И он, 36-летний, в этом клубе, выходит, расцвел вместе со всеми, кому повезло в нем очутиться.

Алексей Доспехов