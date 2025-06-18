Finexpertiza: в Курской области самый низкий кадровый резерв в Черноземье

В 2024 году в регионах Черноземья насчитали 230,6 тыс. не работающих, но желающих трудоустроиться граждан. Это следует из исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росстата. Областей макрорегиона не оказалось в числе лидеров по наибольшей массе незадействованных кадров в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Кадровый резерв — это условное обозначение группы не работающих, но желающих работать граждан, в которую суммарно входят три категории населения: безработные, «потенциальная рабочая сила» и люди, желающие работать, но не ищущие вакансии и не готовые приступить к труду. В топ-10 с наименьшим соотношением «резервистов» вошла Курская область, попав на восьмое место,— 20,9 тыс. человек. Кадровый резерв от числа занятых — 3,9%, количество человек из кадрового резерва на вакансию — два.

Следом, уже не попав в топ-10, идет Липецкая область, где проживает 26,2 тыс. нетрудоустроенных, но желающих найти работу граждан, что составляет 4,5% от общего числа занятых. На одну вакансию приходится 1,5 «резервиста».

В Белгородской области кадровый резерв — 48,4 тыс. человек, или 6,1% от общего числа занятых граждан. На одну вакансию насчитывается два «резервиста».

В Тамбовской области в кадровом резерве находятся 30,2 тыс. человек, это составляет 6,2% от общего числа занятых граждан (на одну вакансию 2,4 «резервиста»).

В Воронежской области — 77,6 тыс. нетрудоустроенных. Это 6,5% от общего числа занятых граждан (3,4 «резервиста» на вакансию).

Наибольшее число граждан, вошедших в кадровый резерв, среди регионов Черноземья проживает в Орловской области — 27,3 тыс. Они составляют 8,4% от числа трудоустроенных (1,9 «резервиста» на вакансию).

В число регионов с наибольшим в стране резервом кадров вошли Ингушетия (37,1% от общего числа), Дагестан (27,5%) и Бурятия (19,2%). Наименьшая масса неработающих и желающих найти работу в Санкт-Петербурге (2%), Тульской и Кировской областях (2,6% и 2,7%).

«Объем кадрового резерва в стране сократился на 13%, или на 725 тыс. человек: если в 2023 году на каждую открытую вакансию могли бы претендовать по три "резервиста", то в 2024 году — уже по 2,5. Снижение кадрового резерва в первую очередь происходит за счет наиболее активной его части — официальных безработных. За год их число сократилось на 486 тыс., а доля в структуре кадрового резерва упала с 43% до 40%. Однако и других "резервных" незанятых стало меньше: численность граждан, не работающих, но рассматривающих такую возможность, упала на 7,6%. С другой стороны, за год выросло количество занятых — на 554 тыс. человек. Таким образом, рынок труда становится более сбалансированным»,— обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Анна Швечикова