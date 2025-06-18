Высокопоставленный чиновник из Азова задержан по подозрению в превышении полномочий

Исполняющего обязанности заместителя главы администрации Азова Николая Белокобыльского задержали по подозрению в превышении должностных полномочий на предыдущем месте работы — в управлении ЖКХ Батайска. Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Азова Фото: пресс-служба администрации Азова

По версии следствия, изложенной в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области, чиновник в должности начальника УЖКХ Батайска с 2023 по 2024 годы для создания видимости работы попросил местного жителя за свой счет вывезти мусор с территории городского кладбища на стихийную свалку. Взамен фигурант обещал отдать батайчанину в собственность часть территории этой свалки.

«Подозреваемый задержан. Следователем рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения»,— сказано в сообщении.

Сумма ущерба окружающей среде составила более 2 млрд руб., уточняется в сообщении пресс-службы УФСБ России по Ростовской области. Решением Батайского городского суда Николай Белокобыльский заключен под стражу.

До назначения на должность начальника УЖКХ Батайска Николай Белокобыльский занимал пост начальника муниципальной инспекции Азова. Проработав два года в Батайске, чиновник вернулся в Азов и стал исполняющим обязанности замглавы администрации города по ЖКХ.

Наталья Белоштейн