ПМЭФ-2025: в промзоне Горелово построят завод по производству сиропов и топпингов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и гендиректор ООО «Берримор» Людмила Якушина подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о строительстве завода по производству сиропов, концентратов и топпингов для предприятий общепита и маркетплейсов в промзоне Горелово.

Объем инвестиций в проект оценивают в 1,1 млрд рублей. Площадь предприятия составит 7800 кв. м, мощность производства – 4800 тонн в год. Выход на проектную мощность запланирован на второй квартал 2026 года, к этому времени на заводе создадут 134 рабочих места.

Также господин Дрозденко подписал соглашение о реализации инвестиционного проекта с гендиректором фабрики «Любимый Край» Алексеем Медведевым. Объем производства кондитерской продукции в 47-м регионе планируют увеличить на четверть. Мощность производства вырастет на 12,6 тысяч тонн в год, объем инвестиций составляет 1,4 млрд. Выход на проектную мощность запланирован на 2028 год.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный и «АН Инвест» подписали на ПМЭФ соглашение о создании промышленного комплекса. В промзоне «Рыбацкое» к 2030 году построят четыре трехэтажных здания общей площадью 103 тыс. кв. м. Там разместят производство БПЛА.

Андрей Маркелов