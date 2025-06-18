Выдача ипотеки сократилась на 25% в Новосибирской области в мае

Объем выдач ипотечных кредитов в Новосибирской области в мае текущего года сократился на 25% по сравнению с апрелем до 4,81 млрд руб. Количество выдач также снизилось на 24% и составило 1,1 тыс. шт., сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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Средний размер ипотечного кредита за месяц составил 4,1 млн руб. (в апреле — 4,2 млн руб.). Средний срок ипотечного кредитования в мае стал дольше на семь месяцев и достиг 278 месяцев.

Сокращение выдачи и объемов ипотечных кредитов также отмечено в Кемеровской области на 29%, Красноярском крае на 20%, Иркутской области на 12% и Алтайском крае на 8%.

Ставки по ипотечным кредитам все еще остаются очень высокими, что сдерживает спрос, полагают эксперты ипотечного рынка. Восстановление спроса и увеличение выдач по рыночным программам возможно, когда ставка по ипотеке снизится до 12–14%. По данным «Дом.РФ» на 6 июня, ставки по рыночным программам ипотеки варьировались от 26,54% до 26,83%.

Лолита Белова