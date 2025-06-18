Глава Дагестана уволил главу района, ставшего фигурантом уголовного дела

Глава Кайтагского района Дагестана Алим Темирбулатов отрешен от должности указом главы республики Сергея Меликова, сообщили в администрации главы. Как следует из документа, господин Темирбулатов отрешен от должности «за ненадлежащее исполнение обязанностей, в том числе в сфере обеспечения детей-сирот жилой площадью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алим Темирбулатов

Фото: Страница Кайтагского района в соцсети «Вконтакте» Алим Темирбулатов

Фото: Страница Кайтагского района в соцсети «Вконтакте»

Как сообщал «Ъ», в конце мая глава района был заключен под стражу. Он заподозрен в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Весной 2021 года, выяснило следствие, глава района решил передать права собственности на принадлежащие району земельные участки, расположенные в селе Маджалис, третьим лицам, в том числе своим родственникам и знакомым. До декабря того же года пять земельных участков общей площадью 4 тыс. кв. м были незаконно предоставлены и в последующем оформлены в собственность. Стоимость участков превысила 2,69 млн руб.

В феврале 2025 года Сергей Меликов подверг жесткой критике Алима Темирбулатова, возглавлявшего район с 2015 года. Поводом для нее стало затягивание строительства школы в селе Джавгат. А в марте глава муниципалитета получил выговор после проверки, которая выявила в Кайтагском районе многочисленные нарушения.

Юлия Рыбина, Махачкала