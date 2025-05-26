В Дагестане арестован глава района по обвинению в мошенничестве

Суд в Махачкале постановил заключить под стражу главу Кайтагского района Дагестана Алима Темирбулатова. Он подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Весной 2021 года, выяснило следствие, глава района решил передать права собственности на принадлежащие району земельные участки, расположенные в селе Маджалис, третьим лицам, в том числе своим родственникам и знакомым. Для реализации преступного умысла он создал организованную преступную группу, в которую вошли и сотрудники администрации муниципального округа.

До декабря того же года пять земельных участков общей площадью 4 тыс. кв. м были незаконно предоставлены и в последующем оформлены в собственность. Стоимость участков превысила 2,69 млн руб.

По постановлению Советского райсуда Махачкалы глава района арестован до 21 июля, сообщила “Ъ” руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.

В феврале этого года Алима Темирбулатова, возглавляющего район с 2015 года, подверг жесткой критике глава Дагестана Сергей Меликов. Поводом для нее стало затягивание строительства школы в селе Джавгат. А в марте глава муниципалитета получил выговор после проверки, которая выявила в Кайтагском районе многочисленные нарушения.

Юлия Рыбина, Махачкала