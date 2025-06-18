Метростроители планируют до конца года получить проект по станции «Сормовская»

Как рассказали в АО «Моспроект-3», строящем станции метро в Нижнем Новгороде, в третьем квартале 2025 года планируется направить на изучение в Главгосэкспертизу проектно-сметную документацию по первым основным этапам строительства станции метро «Сормовская» с перегонными тоннелями. Получение положительных экспертиз на продление Сормовско-Мещерской линии метро в компании ожидают до конца года, после чего начнутся основные строительные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ГК «Моспроект-3» Константин Матвеев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор ГК «Моспроект-3» Константин Матвеев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего проект предполагает восемь этапов, сообщил гендиректор АО «Моспроект-З» Константин Матвеев, из которых первые три предполагают подготовку территории с выносом сетей и мешающих строений для устройства монтажно-демонтажных камер и трассы линии в целом. Следующие три этапа — это непосредственно строительство двух котлованов для старта и приемки щитов, проходка тоннелей и возведение конструктива станции.

Отметим, что ранее заказчик станции ГУММиД выставил строителям претензию с требованием 2 млрд руб. неустойки за просрочку с проектированием при том, что стоимость работ по заключенному в 2022 году контракту составляет 19,4 млрд руб. (она будет уточнена по результатам госэкспертизы). По словам Константина Матвеева, претензию городского заказчика в АО «Моспроект-З» считают «не вполне корректной, а начисления — необоснованными», и в настоящее время этот вопрос решается в правовой плоскости.

Иван Сергеев