Более 2 млрд рублей неустойки насчитали за проект станции метро «Сормовская»

ГУММиД Нижнего Новгорода, как заказчик продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена до станции «Сормовская», потребовал оплатить штраф и неустойку за нарушение сроков работ от компании «Моспроект-3», генподрядчика по строительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«По состоянию на 02.06.2025 г. АО “Моспроект-3” не разработало и не представило заказчику ни одного тома проектной или изыскательской документации по объекту, не получено ни одного положительного заключения государственной экспертизы», — указал и.о. гендиректора ГУММиД Александр Колупаев в претензии, отметив, что из-за отсутствия утвержденного проекта не начата подготовка территории к строительству.

Рассчитанная муниципальным заказчиком сумма неустойки за полугодовую просрочку по графику работ составила 2,081 млрд руб. Также генподрядчику предложено уплатить 100 тыс. руб. штрафа.

Контракт по строительству станции метро в Сормово стоимостью 19,4 млрд руб. был заключен в августе 2022 года со сроком завершения в конце 2026 года. Изначально «Сормовскую» планировали строить в центре Сормова, однако из-за прогнозируемых проблем с перекрытием дорог и выносом большого количества коммуникаций для станции метро была выбрана улица Станционная рядом с железнодорожной платформой, где планируется организовать транспортно-пересадочный узел. Спустя почти три года после заключения договора работы по продлению ветки метро в Сормове не начались, а городские власти еще продолжают освобождать территорию от гаражей и прав третьих лиц.

Иван Сергеев