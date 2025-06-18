Два района Башкирии получили награды за управление финансами

Кармаскалинский и Татышлинский районы удостоились наград всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами по итогам 2024 года», сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований Башкирии.

Ежегодный конкурс проводится издательским домом «Бюджет» и Союзом финансистов Башкирии при поддержке российского парламента. В этом году в нем приняли участие 351 муниципалитет из 67 регионов.

Кармаскалинский район получил диплом за управление бюджетными доходами и муниципальной собственностью, Татышлинский — за качество муниципальных услуг.

Победителями конкурса стали девять городов и районов из Вологодской, Ростовской, Оренбургской, Липецкой области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии и Ставрополья.

Идэль Гумеров