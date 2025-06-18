На строительство улиц в деревне Елкибаево потратят до 403 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы направит 403 млн руб. на строительство улицы Домостроителей и бульвара Вдохновения в деревне Елкибаево Калининского района Уфы, сообщается на сайте госзакупок. Большую часть средств оплатит республиканский бюджет, оставшуюся — городской. Конкурс назначен на 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчика выбирают на первый подэтап первого этапа работ, которые требуется провести до декабря 2027 года. Общая протяженность двух участков улицы Домостроителей составляет 3,3 км, Детского бульвара — 913 м и проспекта Содружества — 707 м. Ширина проезжей части улиц — от 6,5 до 7 м, тротуара от 1,5 до 3 м. Исполнителю необходимо разработать рабочую документацию, провести подготовительные и земляные работы, положить асфальт, обустроить дорогу, установить искусственные сооружения, благоустроить территорию. Он должен дать восьмилетнюю гарантию на земляное полотно, пятилетнюю — на нижний и шестилетнюю — на верхний слой покрытия, десятилетнюю — на дорожные знаки и годовую — на горизонтальную разметку.

Майя Иванова