Суд в Башкирии рассмотрит дело о похищении человека и вымогательстве

Туймазинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Туймазов, обвиняемого в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия, из корыстных побуждений (п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), разбое (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый и двое его сообщников потребовали у своего знакомого 1 млн руб. за то, что он якобы занимается незаконным оборотом наркотиков. Они вывезли его на автомобиле за город, забрали сотовый телефон и, избивая, требовали отдать деньги. Когда фигуранты уголовного дела приехали на автозаправочную станцую около Октябрьского, к ним присоединился их знакомый. Под угрозами потерпевший отдал им 149 тыс. руб. Ему удалось добраться до Уфы, где он обратился в полицию.

Обвиняемый был объявлен в розыск и задержан в Москве.

Материалы в отношении других участников преступления выделены в отдельное производство.

Майя Иванова