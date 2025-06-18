Ввод жилья в Приангарье за первые пять месяцев 2025 года вырос на 42,6%

В Иркутской области по итогам января-мая 2025 года введено более 1 млн 2 тыс. кв. м жилья. Это на 42,6% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили в минстрое региона. Наибольшие объемы ввода жилья зафиксированы в Иркутском районе (514,6 тыс. кв. м) и Иркутске (149,1 тыс. кв. м).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Иркутская область вновь стала лидером по объемам жилищного строительства в Сибири, достигнув рекордных показателей»,— отметил глава минстроя Приангарья Алексей Емелюков.

Согласно планам правительства Иркутской области, в 2025 году в регионе будет введено в эксплуатацию 1,52 млн кв. м жилья. В прошлом году этот показатель составил 1,6 млн кв. м — второе место в СФО после Новосибирской области (2,63 млн кв. м).

Михаил Кичанов