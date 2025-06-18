Глава Минпромторга назвал возможные условия для возвращения западных компаний в РФ
Переговоры о конкретных условиях возвращения западных компаний на российский рынок преждевременны, пока не сняты санкции. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
При этом он обозначил возможные требования: реинвестирование прибыли, локализация производства и открытие филиалов в исторических регионах России.
Господин Алиханов подчеркнул, что Россия заинтересована прежде всего в совместных производствах: «Нам не интересно становиться просто рынком сбыта». Министр уточнил, что при рассмотрении возвращения компаний из «недружественных» стран будет оцениваться, как они покидали рынок: «Закрыли ли все производственные площадки, "бросили" ли сотрудников и технологии, или сохранили возможность для возобновления кооперации».
Глава Минпромторга отметил устойчивость российских предприятий и назвал важной задачей защиту появившихся возможностей для развития отечественных компаний. «Мы хотим реализовывать промышленные проекты на партнерских, взаимовыгодных отношениях. И, судя по взаимодействию с иностранными компаниями, которые остались на российском рынке, это вполне реально»,— заключил Алиханов.
О том, как президент сформулировал принципы возвращения западных компаний на российский рынок,— в репортаже Андрея Колесникова «От всей — души!».