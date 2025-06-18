Посольство России в Того вернется к работе в 2025 году

Правительство РФ приняло предложение Министерства иностранных дел о возобновлении в 2025 году работы российского посольства в Тоголезской Республике (Того). Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как сообщили в правительстве, МИД должен установить штатное количество сотрудников посольства в Того и утвердить его штатное расписание.

Расходы на восстановление работы и содержание посольства в Того будут покрываться за счет бюджетных средств, выделенных МИД РФ в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.