Вашего врача и тут и там показывают

Россияне постепенно привыкают к телемедицине, показал опрос ВЦИОМа. Число тех, кто хоть раз консультировался с врачом по телефону или интернету, заметно выросло. Опрошенные “Ъ” врачи считают, что развитие телемедицины тормозят проблемы с IT в региональных клиниках, дефицит кадров и сохраняющееся недоверие пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проверил, насколько распространена в РФ телемедицина — дистанционные консультации. Социологи опросили 1,6 тыс. граждан. «Хорошо знают» о телемедицине 25% младших миллениалов (родились между 1992 и 2000 годами), 21% старших миллениалов (с 1982 по 1991 год), 20% представителей реформенного поколения (с 1968 по 1981 год) и 18% зумеров (с 2001 по 2007 год). Однако 41% опрошенных всех возрастов впервые услышал о ней от сотрудников ВЦИОМа. Интересно, что в 2020 году таких было 38% (см. инфографику).

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«Хорошо знают» о телемедицине 25% опрошенных москвичей и петербуржцев, 22% жителей городов от 500 тыс. до 1 млн, 21% в городах от 100 тыс. до 500 тыс. и 20% в городах-миллионниках. На селе о ней известно всего 16% жителей, а в городах до 100 тыс. населения — всего 13%. «Необходимость наличия доступа к интернету и владения ПК / смартфоном на базовом уровне создает барьеры»,— указывают авторы исследования. Есть риск «превратить телемедицину в привилегию, усиливающую поколенческий и территориальный разрыв».

Пять лет назад 92% респондентов никогда не пользовались телемедициной. Теперь так ответили лишь 78%.

Число тех, кто хоть раз консультировался у врача по телефону, выросло с 6% до 15%; онлайн — с 2% до 10%. Есть и задел для дальнейшего роста: 64% тех, кто знает о телемедицине, допускают для себя возможность ей воспользоваться. В 2020 году таких было 53%.

Телемедицина в России развивается неуклонно, но медленно, говорит терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. Пандемия вывела ее на новый уровень, но коронавирусные ограничения больше не действуют, и люди снова начали ходить по врачам. «Основная масса пациентов по привычке продолжает искать очную помощь, даже когда ситуация этого не требует,— подтверждает основатель клиники MyDoc Наталия Демакова.— Более 60% обращений, решенных нашими врачами онлайн, изначально планировались пациентами как очные». Внутренний опрос клиники MyDoc показал, что 40% пациентов сомневались в эффективности дистанционного приема, говорит госпожа Демакова, «но после трех таких обращений их уровень удовлетворенности достигал 92%». Она уверена, что «более 70% первичных запросов» можно полностью закрыть телемедициной. «В будущем мы ожидаем усиления гибридных моделей, когда первичная диагностика, наблюдение, терапия и поддержка происходят онлайн, а очный визит используется строго по показаниям»,— заключает эксперт.

Многие необходимые исследования просто невозможно провести на расстоянии, возражает владелец Клиники КИТ в Куркино Илья Труханов. Он напоминает, что закон не разрешает использовать телемедицину для первичной постановки диагноза: «В нашей сети клиник онлайн-консультации составляют не более 10% от очных приемов».

Впрочем, не все зависит от пациентов и врачей. Если в региональной поликлинике устаревшие компьютеры и плохо работает интернет, то у местных врачей «нет физической возможности провести телемедицинскую консультацию», говорит Константин Хоманов. Кроме того, онлайн-консультации не могут проходить через Zoom, добавляет господин Труханов, закон требует использовать медицинские информационные системы, интегрированные с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Наконец, развитие телемедицины тормозится дефицитом кадров, говорит Константин Хоманов, ведь разговор со столичным врачом принесет не так уж много пользы, когда в городе нет своего специалиста.

Наталья Костарнова