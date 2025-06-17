Ушаков: на ПМЭФ приедут политики из 50 стран

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году будут присутствовать политики и государственные деятели почти из 50 стран мира. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Перечисляя иностранных участников, господин Ушаков обратил особое внимание на визиты президента Индонезии Прабово Субианто, принца Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифу, президента Абхазии Бадры Гунбы и руководителя Республики Сербской Милорада Додика. «Додик, кстати, практически каждый год приезжает на Петербургский форум»,— подчеркнул помощник президента России (цитата по ТАСС).

Среди высоких гостей также названы премьер Южной Осетии Константин Джуссоев, вице-президент Йемена Тарик Салех, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-премьеры Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ирака, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Танзании, Туркменистана и Узбекистана.

В этом году ПМЭФ пройдет 18–21 июня. Главная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Ожидается приезд 20 тыс. гостей из 140 стран.