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Сегодня исполняется 70 лет олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону мира по хоккею Владимиру Мышкину
Владимир Мышкин
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:
— Дорогой Владимир! От всей души поздравляю с юбилеем! 70 — возраст мудрости и новых свершений! Твоя игра всегда воплощала сильные стороны русской вратарской школы — надежность, готовность выручить команду в самый нужный момент, остановить самых звездных нападающих мира. Рад, что мы были партнерами по золотой команде СССР на победных Олимпиадах и чемпионатах мира. Твои лучшие матчи запомнились болельщикам на десятилетия. Большая хоккейная семья относится к тебе с неизменным почетом и уважением. И, конечно, благодарю за то, что неустанно передаешь свой уникальный опыт талантливым юниорам, выступаешь наставником для будущих звездочек нашего вратарского цеха. Хочу пожелать крепкого здоровья, новых успехов, побед и удачи во всех делах!