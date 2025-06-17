Пермская таможня изъяла незаконно ввезенную электронику на 1 млн рублей

Сотрудники Пермской таможни выявили незаконно ввезенную электронную технику на сумму более 1 млн руб. Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам проверочных мероприятий торговой точки в Перми было выявлено более 50 единиц продукции. Документы, подтверждающие таможенное декларирование товаров, представлены не были. «Соответственно, таможенные пошлины, налоги при ввозе на территорию ЕАЭС не уплачивались», — отметили в таможне. Товар изъят, проводятся проверочные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заместитель начальника таможни — начальник службы Павел Терехов подчеркнул, что лицо, которое приобрело с целью реализации незаконно ввезенные товары, несет такую же ответственность, как и лицо, незаконно переместившее его через таможенную границу.