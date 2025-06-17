Eli Lilly приобрела генно-инженерный биотех Verve за $1,3 млрд

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Co. объявила о покупке биотехнологической компании Verve Therapeutics за $1,3 млрд, сообщает Bloomberg. Eli Lilly заплатит по $13,5 за акцию Verve, из которых $10,5 будут выплачены наличными, а оставшиеся $3 — при выполнении определенных условий.

Verve занимается генной инженерией и разрабатывает решения для широко распространенных заболеваний.

Сумма сделки в $1,3 млрд на 115% выше стоимости акций Verve на момент закрытия торгов 16 июня. На премаркете 17 июня акции Verve на бирже Nasdaq выросли на 112%, но к 16:11 мск рост замедлился до 75,8%. В то же время акции Eli Lilly на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились на 0,4%.

Eli Lilly сотрудничала с Verve в программе по редактированию генов, направленной на снижение уровня липопротеина (а), который влияет на развитие атеросклероза. Компания заявила, что приобретение Verve позволит ей полностью контролировать эту программу.