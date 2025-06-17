На Кубани режим ЧС из-за засухи введен в 8 муниципалитетах

Власти Краснодарского края ввели режим ЧС в восьми муниципалитетах из-за продолжительной засухи. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, погодные условия «внесли серьезные коррективы» в формирование будущего урожая — почти 15% озимых культур сейчас в плохом состоянии. Введение режима ЧС позволит помочь пострадавшим от засухи предприятиям и сохранить трудовые коллективы, пояснил он.

17 мая Вениамин Кондратьев посетил поля завода «Гулькевичский» и осмотрел состояние посевов озимой пшеницы в Гулькевичском районе. По итогам визита он провел краевое совещание, на котором объявил о введении режима ЧС в Каневском, Павловском, Ейском, Щербиновском, Староминском, Кущевском, Крыловском и Ленинградском районах.

«Примерно 45% озимых в хорошем состоянии, 40% — в удовлетворительном, почти 15% — в плохом. Наиболее сложная ситуация с засухой в северной зоне, где сосредоточена почти половина всего озимого клина Кубани»,— сказал губернатор. Его слова приводит пресс-служба.

Он также призвал аграриев использовать механизмы агрострахования. На эти цели регион выделит субсидии размером более 410 млн руб. Выплаты по погибшим посевам можно получать только на застрахованные площади, добавил он.

По итогам уборочной компании 2024 года, как пишет «Интерфакс», Краснодарский край собрал 13,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом риса, что на 3,5% меньше, чем в 2023 году. Урожай пшеницы вырос на 6,3%, до 10,2 млн тонн. Средняя урожайность по краю составила 62,3 ц/га.

Полина Мотызлевская