Никита Михалков «понял суть» Владимира Путина

Режиссер Никита Михалков выступил перед депутатами на пленарной сессии Госдумы. В своей речи он сказал, что в мире есть только два человека, с которыми можно общаться серьезно,— это президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я понял суть нашего президента, когда много лет назад, в 2002, по моему, году, мы с ним разговаривали, он мне сказал: "Представь себе, кто я был и кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?" Это серьезное соображение»,— добавил Никита Михалков (цитата по сайту Госдумы).

Режиссер также назвал Россию единственной страной, которая «встала во весь рост против действительно мирового зла». По его словам, «к тому, с чем сегодня приходится сталкиваться и бороться», привело желание россиян быть удобными и их стремление к комфорту.