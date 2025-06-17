Госдума приняла в I чтении увеличение пособия для беременных студенток

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении размера пособия по беременности для студенток до регионального прожиточного минимума. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что благодаря инициативе размер выплат в среднем по стране достигнет 90 тыс. руб.

Правительственный проект вносит изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Сейчас выплата рассчитывается из стипендии, начисляемой студенткам и аспиранткам. Обучающиеся получают выплату в виде суммы стипендий за 140 дней больничного листа. Средний размер стипендии составляет от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Таким образом, размер пособия составляет от 9,3 тыс. до 23,3 тыс. руб. за весь период отпуска по беременности и родам.

Документ предполагает, что сумму средств будут рассчитывать, исходя из величины регионального прожиточного минимума. В этом случае средний размер пособия по стране составит 90,2 тыс. руб., указывается в пояснительной записке.

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Объявляя об инициативе правительства в мае 2025 года, господин Мишустин выразил надежду, что эта мера станет «хорошим подспорьем для студенческих семей, в которых мама решила совмещать получение профессии с рождением и воспитанием малыша».

Полина Мотызлевская