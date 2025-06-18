Санкур, вери матч

Объем инвестиций в санаторно-курортную отрасль Краснодарского края за 10 лет вырос в 100 раз, за последние шесть лет — в 30 раз. Об этом на заседании Совета по туризму стран СНГ рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, за пять лет в регионе построено 180 отелей, строятся еще 65 на сумму порядка 740 млрд руб. Эксперты отмечают высокий инвестиционный потенциал регионального санкура за счет уникального климата, наличия морского побережья, а также минеральных источников и грязей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторно-курортный отдых на юге России набирает популярность как возможность отдохнуть и поправить здоровье

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Санаторно-курортный отдых на юге России набирает популярность как возможность отдохнуть и поправить здоровье

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2025 году Краснодарский край получит 451 млн руб. на развитие туристической инфраструктуры (всего за время существования нацпроекта — более 2 млрд руб.). Как сообщил в марте текущего года на заседании комитета Заксобрания Кубани по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма и. о. министра природных ресурсов края Сергей Еремин, федеральный и региональный бюджет государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» по итогам прошлого года составил 2,2 млрд руб. Из них было освоено 1,7 млрд руб., что составляет 77,2%.

Всего в Краснодарском крае работают более 200 санаториев, 140 из которых — круглогодичные, сообщил в интервью "Ъ-Кубань" врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. По его словам, номерной фонд кубанских здравниц составляет 20% от общего числа номеров в санаториях и профилакториях России.

«Наши санатории работают на натуральном сырье. В Краснодарском крае известно 43 месторождения минеральных вод и пять месторождений лечебных грязей. На базе здравниц функционирует 123 бальнеологических и 97 грязевых отделений. Ежегодно обновляются программы лечения, вводятся новые методики оздоровления, расширяется спектр предлагаемых медицинских услуг. Также больше половины организаций имеют собственные диагностические отделения и лаборатории»,— сообщил господин Зарицкий.

Генеральный менеджер Life Balance отеля Rosa Springs Елена Мосийчук констатирует: санаторно-курортная отрасль Кубани демонстрирует устойчивый рост и модернизацию. «По масштабам инфраструктуры (число мест, география) и уровню комфорта на ведущих курортах (Сочи, Анапа, Геленджик) отрасль, по моей оценке, превзошла показатели периода позднего СССР за счет частных инвестиций и реконструкции госучреждений. Наряду с этим произошла и качественная трансформация: вместо массового профсоюзного отдыха сформировался диверсифицированный рынок — от бюджетных профсоюзных и ведомственных санаториев до элитных медицинских и спа-отелей. При этом часто доступность современных качественных санаториев для широких слоев населения требует господдержки (соцпрограммы, субсидии, корпоративные меры мотивации сотрудников)»,— говорит госпожа Мосийчук.

Инфраструктура объектов санкура, по словам эксперта, включает круглогодичные санатории, пансионаты с лечением, бальнеолечебницы, современные меди-спа отели и реабилитационные центры. Учреждения оснащены диагностическим оборудованием (УЗИ, функциональная диагностика) и предлагают программы лечения по профилю, профилактики, реабилитации, чекапы и wellness. Помимо лечения основного заболевания (по профилю санатория), в каждом учреждении предлагаются профилактические программы, общеукрепляющие курсы, диагностические чекапы, комплексные спа-пакеты, программы здорового питания и фитнеса.

«Медицинская база краевых санаторно-курортных учреждений подверглась мощной реновации в последние пять лет. В ведущих санаториях появилось современное оборудование для диагностики (УЗИ, функциональная диагностика, лаборатории) и лечения (физиотерапия, механотерапия, гидрокинезотерапия). Однако вынуждена констатировать печальный факт — резкая нехватка специалистов: врачи-курортологи, физиотерапевты, специалисты ЛФК, медсестры в остром дефиците»,— говорит Елена Мосийчук.

Санкур как бизнес

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», активы санаторно-курортных организаций в Краснодарском крае за 2024 год оцениваются в 25,6 трлн руб. Их суммарная валовая прибыль за прошлый год составила 2,6 трлн руб., а чистая прибыль — 751,6 млрд руб. Себестоимость проданных в 2024 году товаров и услуг организаций санкура на Кубани составила 10,9 трлн руб.

По итогам первых двух месяцев 2025 года санаторно-курортные учреждения Краснодарского края приняли свыше 138 тыс. гостей, говорится в исследовании портала бронирования «Санатории-России.рф». Кубань вошла в тройку лидеров общероссийского рейтинга зимнего санаторного отдыха, наряду со Ставропольем и Московской областью. Выручка санаториев региона за январь—февраль составила 4,1 млрд руб., что на 5% выше показателя аналогичного периода 2024 года.

Стоимость путевки Экономкласс / ведомственные санатории, старые корпуса / от 2500–4000 руб./сутки Средний класс 6000–12 000 руб./сутки Премиум / новые медицинские спа, VIP-корпуса/ от 15 000–25 000 руб./сутки Иcточник: данные Елены Мосийчук

Как отметил первый зампредседателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин на заседании подгруппы «Инфраструктура и инвестиции в индустрии туризма» комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм», Краснодарский край располагает уникальными природно-климатическими условиями, позволяющими делать доходные инвестиции в курортный комплекс региона.

«В основном инвесторы заинтересованы в реализация проектов в прибрежной полосе черноморского побережья. Лидерами по привлечению инвестиций являются Сочи, Анапа и Туапсинский район. При этом реализация новых инвестиционных проектов во многом ограничена отсутствием необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры. Для решения вопроса о снятии инфраструктурных ограничений при реализации инвестпроектов в отрасли санкура есть несколько направлений, по которым необходимо работать, это: изменение механизма получения господдержки из федерального бюджета при реализации инвестпроектов, демонополизация ресурсоснабжающих организаций, прозрачность стоимости технологического присоединения, механизмы финансовой поддержки технологического присоединения»,— заявил господин Булдин.

Также, по его словам, отдельного внимания заслуживает оптимизация процедур корректировки зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны и снятия ограничений хозяйственной деятельности на территории округов.

«Люди хотят не только отдохнуть»

Наиболее востребованными услугами санаторно-курортной отрасли Кубани являются оздоровительные программы с минимальным лечением в летний период, рассказала маркетолог «Azimut Здоровье» Юлия Осина. Также, по ее словам, спрос есть на классические терапевтические программы и программы антистресса и детокса.

Как рассказала "Ъ-Здравоохранение" контент-менеджер санатория «Лаба» Юлиана Шацковская, на Кубани особенно востребованы комплексные оздоровительные программы, сочетающие уникальные природные ресурсы с современными методами лечения. «Особой популярностью пользуются лазеротерапия, магнитотерапия, грязелечение, баротерапия, ингаляции с минеральной водой и водолечение. За услугами санаторного лечения обращаются люди с заболеваниями суставов, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, а также те, кто восстанавливается после травм и хронических заболеваний. Благодаря мягкому климату, чистому воздуху и круглогодичной работе санаториев Краснодарский край остается одним из самых привлекательных регионов для отдыха и оздоровления»,— говорит госпожа Шацковская.

По словам Елены Мосийчук, наибольший спрос наблюдается на комплексные оздоровительные программы «Антистресс», «Детокс», «Здоровый позвоночник», «Кардиопрофилактика». «Люди хотят не просто отдохнуть, а получить видимый оздоровительный эффект. Бальнео- и грязелечение традиционно в топе востребованности, поскольку являются ключевым конкурентным ресурсом края. Мацеста в Сочи, грязи Тамани и Витязевского лимана в Анапе, сероводородные источники остаются ключевым драйвером спроса, особенно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожи, гинекологических проблемах»,— говорит эксперт.

Также, по ее словам, опережающими темпами растут сегменты спа и wellness-услуг: массажи, обертывания, эстетические процедуры, йога, медитация. Традиционно востребован семейный отдых с элементами оздоровления на базе санаториев и пансионатов с аквапарками, детскими клубами и легкими оздоровительными процедурами для детей и родителей. «В целом семейный отдых с оздоровительным компонентом высоко востребован в текущем сезоне»,— отмечает госпожа Мосийчук.

От лечения болезней до коррекции веса

Юлия Осина считает, что объекты санаторно-курортной отрасли Краснодарского края выигрывают конкуренцию с остальными регионами России благодаря климату и черноморскому побережью, которое славится талассотерапией. «Морские купания и воздух, солнечные ванны. Кроме того, на Кубани славятся локальные продукты: фрукты, овощи, рыба, что обеспечивает сбалансированное питание. Важны для длительного отдыха экскурсии и наличие достопримечательностей. Бальнеология, разумеется»,— говорит маркетолог «Azimut Здоровье».

Основные потребители услуг санаторно-курортной отрасли в регионе, по словам госпожи Осиной, молодые семьи в возрасте 30–45 лет, семьи со взрослыми детьми (40–50 лет), а также семьи без детей (45–65 лет).

По мнению Юлианы Шацковской, к главным природным богатствам кубанских санаториев относятся уникальные минеральные воды, которые зачастую добывают прямо на территории санаториев. Минеральная вода, по словам эксперта, нормализует обмен веществ, активизирует внутренние ресурсы организма, улучшает работу сердца, эндокринной и нервной систем, способствует восстановлению после заболеваний суставов и травм.

«Гости нашего санатория — жители Краснодарского края, соседних регионов и Москвы, которые приезжают на курорт для оздоровления всей семьей. В последние годы отмечается рост числа пожилых людей и тех, кто заботится о профилактике хронических заболеваний»,— рассказывает контент-менеджер санатория «Лаба».

Елена Мосийчук также отмечает в числе преимуществ Краснодарского края разнообразный лечебный климат, богатейшую палитру минеральных вод (сероводородные, йодо-бромные, хлоридно-натриевые и др.) для питьевого лечения и бальнеопроцедур, а также выделяет иловые грязи.

«Потребительская база кубанских санаториев широкая, но имеет четкие сегменты. Самый массовый — категория 45+. Это сегмент, заинтересованный в лечении хронических заболеваний (опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания) и профилактике возрастных изменений. В летний сезон — преимущественно семьи с детьми, которые ищут сочетания отдыха (море, анимация) с оздоровлением (ЧБД, ЛОР-проблемы, общеукрепляющие программы). У трудоспособного населения в возрасте- 30–50 лет растет спрос на короткие спа и wellness-программы (уикенды), антистресс, программы коррекции веса, фитнес-туры и ментальный баланс. Им важен комфорт и современность инфраструктуры. Во всем ощущается запрос на локальный фактор, начиная от питания и блюд в ресторане санатория до лечебных ресурсов конкретной локации в составе способов лечения. Есть у санаториев и корпоративные клиенты — путевки на реабилитацию, профилактические программы для сотрудников крупных промышленных компаний, а также бизнес-мероприятия (конференции + оздоровление) от банковского сектора»,— рассказывает госпожа Мосийчук.

Юлия Осина отмечает, что санаторный отдых, как правило, немного дороже традиционного, поскольку в него, помимо проживания, входит стоимость лечения. Юлиана Шацковская, в свою очередь, замечает, что стоимость путевки с лечением в некоторых санаториях, приводя в пример свое место трудоустройства, конкурентоспособна и часто выгоднее традиционного курортного отдыха. По словам Елены Мосийчук, санаторно-курортный отдых часто оказывается экономически выгоднее традиционного, так как стоимость процедур уже «встроена» в путевку, а питание организовано с учетом диет или индивидуальных особенностей.

«Санаторно-курортный отдых в среднем дороже традиционного, но предлагает принципиально иной продукт. Цена включает проживание, питание (часто "шведский стол" или диетическое, детокс) и лечебно-оздоровительную программу (консультации, процедуры, диагностику)»,— говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубанские санатории славятся лечебными минеральными водами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Кубанские санатории славятся лечебными минеральными водами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Санатории уже не те

По словам Юлии Осиной, в санаторно-курортной отрасли применяется новая аппаратная медицина, появляются новые термовибромассажные кровати, массажные аппараты, развивается транскраниальная терапия, инновации для безоперационного лечения позвоночника, много новых антистрессовых и детокс-программ.

По словам Елены Мосийчук, в диагностике и мониторинге внедряются цифровые системы функциональной диагностики, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров, активно используются гаджеты для мониторинга состояния пациента (пульс, давление, сон, инсулин, кардиоритм), проводится генетическое тестирование для персонализации программ профилактики и оздоровления.

«Для лечения и процесса реабилитации широко применяются роботизированные системы с биологической обратной связью для механотерапии и восстановления двигательных функций, VR-технологии для ЛФК, когнитивной реабилитации и управления болью. Также используются современные аппараты для физиотерапии (ударно-волновая, лазерная HILT-терапия, прессотерапия нового поколения). Для оказания "бесшовного" клиентского сервиса существуют электронные медицинские карты, онлайн-запись на процедуры через мобильные приложения санаториев, системы "умный номер", использование Big Data для анализа эффективности программ и прогнозирования спроса. Передовые санатории активно внедряют wellness-технологии, например биометрический анализ состава тела, персонализированные рекомендации по питанию и нагрузкам на основе данных, криотерапия, флоатинг-капсулы, сенсорные комнаты»,— рассказывает представитель Rosa Springs.

Санкур ловит тренды

По словам Елены Мосийчук, перспективы у санаторно-курортной отрасли Краснодарского края очень позитивные, при условии решения текущих вызовов. Это, отмечает эксперт, усиление тренда на здоровье и профилактику, старение населения, рост доходов среднего класса, а также развитие медицинского туризма (внутреннего и въездного). По мнению представительницы отрасли, необходим переход от стандартных путевок к индивидуальным программам на основе генетики, биомаркеров и цифрового профиля здоровья. Также интересным направлением развития отрасли может быть интеграция с туризмом: развитие health & wellness tourism — комбинированные программы «лечение + экскурсии + гастрономия + событийный туризм». Госпожа Мосийчук отмечает тренд на «зеленые» технологии в строительстве и эксплуатации, использование органической косметики и местных продуктов.

«В числе вызовов — цифровизация, подразумевающая глубокое внедрение AI для планирования лечения, телемедицину, управление ресурсами и повышение клиентского опыта, а также необходимость постоянной модернизации медицинской базы, повышения квалификации персонала и улучшения сервиса для конкуренции. Необходимо усилить реабилитационный сектор, включая спортивную реабилитацию, развитие геронтологических программ, эко-wellness (натуральность, sustainability). Ключевым фактором должно стать продолжение и расширение государственных программ субсидирования путевок для льготников и госпрограмм развития курортов»,— говорит собеседница "Ъ-Здравоохранение".

Юлия Осина отмечает омоложение целевой аудитории санаториев. «У нас ежегодно прирост молодых семей составляет 7–10%. Это говорит о том, что люди начали внимательнее относиться к своему здоровью, стали понимать, что это отдых для здоровья, а не только отдых для людей серебряного возраста»,— говорит представитель «Azimut Здоровье».

По мнению Юлианы Шацковского, санкур края продолжит динамично развиваться благодаря внедрению современных лечебных методик и расширению спектра услуг. «Рост внутреннего туризма и растущий интерес к здоровому образу жизни создают благоприятные условия для стабильного развития отрасли и укрепления позиций региона как ведущего в оздоровительном отдыхе»,— резюмирует представитель санатория «Лаба».

Дмитрий Михеенко