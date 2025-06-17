Чемезов: 80% российского вооружения на СВО поставляет «Ростех»

С 2021 года «Ростех» нарастил производство оружия в десятки раз, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, 80% используемого на СВО вооружения производится «Ростехом».

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Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сергей Чемезов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным господин Чемезов отметил, что исполнение гособоронзаказа составило 99,5%. Владимир Путин задал уточняющий вопрос, каков процент выполнения заказа «по критически важным позициям». «По критически важным да, 100%» — ответил глава «Ростеха».

Сергей Чемезов также сказал, что в своей работе госкорпорация ориентируется на обратную связь в контактах с действующими военнослужащими. Так, например, был модифицирован зенитный комплекс «Панцирь». Теперь вместо 12 ракет его боекомплект составляет 48 — эту меру гендиректор назвал значительной для обороны от беспилотников.