Полицейский перерасход

Новосибирский суд конфисковал имущество на 150 млн руб. у бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального главка МВД Владимира Вялкова и его родственников, приобретенное, по данным прокуратуры, на неподтвержденные доходы. Государству отошли 17 объектов недвижимости и иномарки премиум-класса. На процессе по обвинению в получении взяток на 70 млн руб. полковнику грозит внушительный срок — до 15 лет. Владимир Вялков не признает вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Генпрокуратуре пришли к выводу, что Владимир Вялков незаконно владел многомиллионными активами

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ В Генпрокуратуре пришли к выводу, что Владимир Вялков незаконно владел многомиллионными активами

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Новосибирский облсуд рассмотрел иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего главного борца с коррупцией региона Владимира Вялкова, его родных и доверенных лиц. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Владимира Вялкова задержали в апреле 2024 года. Экс-полицейскому предъявили обвинение во взяточничестве (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы) и заключили под стражу. Годом ранее он был уволен из полиции с формулировкой «в связи с утратой доверия». По версии следствия, полковник в бытность работы в органах оказывал покровительство производителям нелегального спиртного, а бутлегеры платили ему взятки. Их общий размер составил около 70 млн руб.

Пока шло следствие, Генпрокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

«Она установила, что бывший сотрудник органов внутренних дел за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел земельные участки, жилые дома и квартиры, нежилые помещения, эллинг на берегу Оби, а также премиальные автомобили. Общая стоимость имущества составила около 150 млн руб.»,— рассказали в Генпрокуратуре.

Проверяющие считают, что Владимир Вялков, имеющий опыт оперативной работы по делам о коррупции, якобы оформлял активы на своих родственников и близких. В частности, имущество было записано на гражданскую жену, членов ее семьи, бывшую супругу, с которой полковник развелся еще в 2013 году.

Осенью прошлого года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства «коррупционных активов»: 17 объектов недвижимости и автопарка из дюжины машин, среди которых Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover Evoque и BMW X6. Такую конфискацию позволяет производить закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам». Бывший борец с коррупцией претензии прокуратуры не признал. «По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования генпрокурора к Владимиру Вялкову и его родственникам об обращении имущества в доход РФ, взыскании денежных средств, полученных от продажи недвижимости, машин и сдачи в аренду помещений, удовлетворены»,— рассказали в пресс-службе суда. Будет ли обжаловано решение, пока не известно.

В Центральном райсуде Новосибирска рассматривается по существу уголовное дело о взятке в отношении Владимира Вялкова, который настаивает на своей невиновности. На одном из заседаний бывший полицейский заявил о готовности отправиться на СВО.

Константин Воронов