Освобождавшим Курскую область солдатам КНДР поставят памятник в Москве

Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли решение «увековечить подвиг солдат Корейской народной армии», участвовавших в боевых действиях в Курской области. Соответствующие памятники появятся в Москве и Пхеньяне. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, во вторник совершающий визит в столицу Северной Кореи.

«Речь идет об открытии в России и КНДР мемориалов в память о корейских воинах», — сказал Сергей Шойгу (цитата по ТАСС).

Секретарь Совбеза отметил, что мемориал с музеем в Пхеньяне будет возводиться при участии российской стороны.

Также по итогам северокорейского визита Сергей Шойгу сообщил, что лидер КНДР решил отправить несколько тысяч саперов и военных строителей для восстановления Курской области.