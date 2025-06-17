Ким Чен Ын отправит тысячи саперов и военных строителей в Курскую область

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе его визита в Пхеньян была достигнута договоренность об отправке северокорейских саперов и строителей в Курскую область. Им предстоит заниматься восстановлением российского региона.

По словам господина Шойгу, лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение направить в Россию «одну тысячу саперов... а также пять тысяч военных строителей» (цитата по «Интерфаксу»). В их задачи будет входить восстановление разрушенной в ходе боев с ВСУ инфраструктурных объектов.

Визит Сергея Шойгу в Северную Корею, организованный по поручению Владимира Путина, стартовал во вторник. В предыдущий раз экс-министр обороны посещал эту страну 4 июня. В конце мая в Москве секретарь российского Совбеза проводил встречу с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ.