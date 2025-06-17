Госдума приняла закон об ограничении англицизмов на вывесках магазинов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об ограничении использования англицизмов и слов на иностранном языке на вывесках магазинов, в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

Проект поправок к закону «О государственном языке РФ» внесен в октябре 2023 года группой депутатов от «Единой России», среди которых Елена Ямпольская (ныне — советник президента), Максим Топилин, Сергей Пахомов и Александр Хинштейн (ныне — врио губернатора Курской области).

Информация на вывесках и витринах, согласно документу, должна излагаться на русском языке и дополняться иностранными словами «по усмотрению изготовителя». На них также не должно быть таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open, поясняли депутаты при внесении проекта в Госдуму. Кроме того, принятый закон запрещает присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам.

В материалах к законопроекту депутаты ссылались на поправки к закону «О государственном языке РФ», принятые в феврале 2023 года. Изменения обязали соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их и допустимые иностранные слова со справочниками, разработанными правительством. В апреле 2024 года президент подписал закон о создании Национального словарного фонда, который объединит нормы русского языка, закрепленные в классических нормативных словарях. Фонд планируется создать к 2027 году.

Полина Мотызлевская