В Забайкалье осужден участник террористической организации

2-й Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 37-летнему жителю Забайкалья Николаю Лаврентьеву. Как сообщает пресс-служба суда, осужденный являлся приверженцем идеологии движения «Артподготовка» (признано на территории РФ террористическим и запрещено). В отношении него сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к осуществлению террористической деятельности).

«Установлено, что Лаврентьев, испытывая политическую ненависть и вражду по отношению к действующей на территории РФ государственной власти, установил с помощью мессенджера Telegram контакт с представителем запрещенной террористической организации. По заданию кураторов он проводил в социальных сетях информационные акции, призывал к насильственному свержению конституционного строя Российской Федерации. Кроме того, через мессенджеры рассылал знакомым информацию о запрещенной организации»,— отмечается в сообщении.

Решением суда жителю Забайкалья назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания его лишили права давать комментарии на интернет-сайтах и в социальных сетях сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск