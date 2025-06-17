Власти Тольятти отрицают информацию о сносе молодых деревьев в Парке Победы
В администрации Тольятти прокомментировали появившуюся в социальных сетях информацию о том, что в Парке Победы сносятся молодые деревья, создающие тень.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Власти заявили, что сносятся, в первую очередь, аварийно-опасные — старые и больные деревья, а также деревья, корни которых разрушают пешеходные дорожки.
«В общей сложности, сносу подлежит 10 деревьев на основании выданного порубочного билета. Применяется исключительно бережливый и избирательный подход»,— заявили в горадминистрации.
Власти заверили, что проектом реконструкции Парка Победы предусмотрено благоустройство с озеленением, предполагающее сохранение всех здоровых и взрослых деревьев, которые продолжат создавать тень и улучшать качество воздуха.