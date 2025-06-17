Anker представила наушники для борьбы с храпом

Компания Anker анонсировала беспроводные наушники Soundcore Sleep A30 с активным шумоподавлением, адаптивной системой маскировки храпа и функцией мониторинга сна. В компании заявляют, что это первые в мире «умные» наушники, способные предоставить пользователям непрерывный и спокойный сон даже в условиях интенсивного шума.

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Soundcore A30 стали на 7% тоньше по сравнению с предыдущей моделью и получили улучшенную эргономичную форму для сна на боку. В комплект входят амбушюры различных размеров, в том числе с эффектом памяти. Устройство подавляет высокочастотные и низкочастотные помехи, а при обнаружении храпа в уши передается персонализированный маскирующий сигнал.

Наушники также оснащены функцией AI Brainwave Audio для генерации бинауральных ритмов, работают до девяти часов с включенным шумоподавлением и до 45 часов — с подзарядкой от кейса. Предзаказ уже открыт на платформе Kickstarter, а в розничную продажу модель поступит в августе по цене $230.

Евгений Федуненко