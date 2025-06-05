В Петербурге 139 школьников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Петербургские выпускники 23 мая писали первый в 2025 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — по химии, литературе и истории. По его итогам высший результат — 100 баллов — получили 236 школьников, сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Самое большое количество стобалльников набралось по итогам ЕГЭ по химии — 139. Экзамен по литературе на высший балл сдали 90 выпускников. Также пятеро петербургских школьников получили 100 баллов по ЕГЭ по истории.

«Итоги не окончательные, впереди резервные дни и дни, отведенные на пересдачу одного любого предмета»,— напомнили в комобре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ОГЭ и ЕГЭ в Петербурге в 2025 году будут сдавать 83 тыс. школьников.

Дарья Астанина