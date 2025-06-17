Хегсет: США занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что вооруженные силы США занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон стремится к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана.

«Мы сохраняем бдительность и готовность. Мы с самого начала говорили, что находимся в регионе, чтобы защищать своих людей и свои ресурсы»,— сказал глава Пентагона в интервью телеканалу Fox News.

Господин Хегсет добавил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет заключить с Тегераном соглашение по ядерной программе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Дональд Трамп поручил администрации США попытаться как можно скорее организовать встречу с официальными лицами Ирана.

Вечером 16 июня (в Москве — в ночь на 17 июня) президент США опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором написал, что «Ирану следовало подписать ядерную сделку», а также призвал к немедленной эвакуации из Тегерана.

О позиции Дональда Трампа по ирано-израильскому конфликту — в материале «Ъ» «Дональд Трамп еще не отбомбился».