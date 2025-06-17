CNN: Трамп поручил властям США как можно скорее организовать встречу с Ираном

Президент США Дональд Трамп поручил администрации Штатов попытаться как можно скорее организовать встречу с официальными лицами Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

По словам собеседника издания, президент США «работают над тем, чтобы определить», серьезно ли Тегеран настроен дипломатическим путем разрешить свой конфликт с Израилем.

Американский чиновник сообщил CNN, что, несмотря на то, что еще нет решения конфликта, Израиль и Иран движутся в правильном направлении. Дональд Трамп признал, что иранцы связывались через посредников ранее в понедельник.

Вечером 16 июня (в Москве — в ночь на 17 июня) президент США опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором написал, что «Ирану следовало подписать ядерную сделку», а также призвал к немедленной эвакуации из Тегерана.

О позиции Дональда Трампа по ирано-израильскому конфликту — в материале «Ъ» «Дональд Трамп еще не отбомбился».