Трамп и Стармер заявили о заключении торговой сделки США и Великобритании

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили, что страны подписали торговую сделку, договоренности по которой были достигнуты в мае. Об этом сообщает агентство Reuters.

Дональд Трамп, находясь рядом с Киром Стармером на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, заявил, что взаимодействие с Великобританией было «просто фантастическим». Помахав документом, который, по его словам, он только что подписал, президент США бросил его на пол.

«Мы подписали ее (торговую сделку — “Ъ”), и дело сделано»,— сказал он. Господин Стармер сказал, что прокламация будет способствовать реализации соглашений, достигнутых в отношении автомобильных тарифов и аэрокосмической отрасли, не вдаваясь в подробности.

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в канадском районе Кананаскис (провинция Альберта). Дональд Трамп говорил о планах заключить новые торговые сделки во время мероприятий. Источники Bloomberg сообщали, что лидеры стран «семерки» откажутся от совместного коммюнике по итогам встречи из-за различий во взглядах с президентом США.