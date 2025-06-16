Выходные под обстрелом

В выходные ВСУ продолжили атаки на регионы Черноземья. Особенно активными они были в День России, 12 июня. За четыре праздничных дня Белгородскую область атаковали как минимум 317 боеприпасами и 250 беспилотниками, в результате шесть человек были ранены, один — двухлетний ребенок — погиб. В Курской области ВСУ ударили по предприятию — производителю растительных масел. Нескольким атакам подверглись Воронежская и Орловская области.

Фото: t.me / vvgladkov

12 июня сообщения об украинских атаках стали приходить с самого утра. В 06:00 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале об ударе FPV-дрона по легковому автомобилю в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Водитель получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и груди — бойцы самообороны доставили его в центральную райбольницу. А в Курской области украинские дроны атаковали предприятие по производству растительных масел ООО «Солнечный край» в поселке Коренево.

По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, загорелся цех готовой продукции, но его удалось вовремя потушить и сохранить большую часть масла. Кроме того, в поселке было повреждено пять частных домов: выбиты окна, посечены двери, крыши, заборы, хозпостройки.

В течение дня глава Белгородской области еще несколько раз сообщал об ударах по региону, в результате которых были ранены еще пятеро человек, а один — погиб.

Так, в их числе двое мирных жителей из села Новая Таволжанка Шебекинского округа: одному с баротравмой медпомощь оказали на месте, другого с минно-взрывной травмой и касательным ранением предплечья привезли в Шебекинскую ЦРБ, а затем отпустили на амбулаторное лечение. Также в селе Маломихайловка дрон врезался в автомобиль: раненному осколками в шею местному жителю сделали операцию в больнице. В районе полудня стало известно о налете БПЛА, обернувшемся трагедией: в поселке Борисовка украинский беспилотник атаковал многоэтажку, рядом с которой гуляла бабушка с двухлетним внуком. Ребенка с открытой черепно-мозговой травмой и бабушку, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в ЦРБ. Впоследствии ребенок умер в отделении реанимации. Еще один пострадавший — житель дома — с контузией и баротравмой самостоятельно обратился в больницу за помощью.

Вечером Вячеслав Гладков сообщил еще об одной атаке на Шебекинский округ, но уже без пострадавших. Всего за сутки ВСУ ударили по девяти белгородским муниципалитетам, выпустив по ним как минимум 65 снарядов и 62 беспилотника. Были повреждены 18 частных и три многоквартирных дома, а также десять автомобилей. За все четыре дня праздников ВСУ атаковали Белгородскую область 317 боеприпасами и 250 беспилотниками.

Также о нескольких атаках дронов в выходные дни рассказывали губернаторы Воронежской области Александр Гусев и глава Орловской области Андрей Клычков. По их данным, последствий на земле не было. По сообщениям Минобороны, с 21:00 11 июня до 00:00 12 июня дежурные средства ПВО уничтожили 38 дронов над территорией Белгородской области, ночью — еще 41, утром 12 июня — еще два над Белгородской областью и один — над Курской. За ночь с 12 на 13 июня 15 БПЛА ликвидировали над территорией Орловской области, 11 — над Курской, девять — над Белгородской, один — над Воронежской. В ночь с 13 на 14 июня над Воронежской областью было уничтожено 30 дронов, над Белгородской — десять, а с 14-го на 15-е — пять над территорией Белгородской области и один — над Орловской. Вечером 15 июня военное ведомство сообщило об уничтожении еще девяти украинских БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.

16 июня, в понедельник, атаки продолжились: 11 БПЛА было сбито над территорией Орловской области, по одному — над Воронежской и Курской. Вечером в результате обстрела коммерческого объекта Шебекина погиб мирный житель, сообщил Вячеслав Гладков. Также в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой. Двое человек были ранены после удара дронов по поселку Ракитное Ракитянского района и селу Маломихайловка Шебекинского округа. Еще один пострадавший зафиксирован в результате обстрела села Гончаровка Суджанского района Курской области: местная жительница, доившая в момент атаки корову, получила минно-взрывную травму и осколочные ранения правой ноги, сообщил Александр Хинштейн.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что за последний месяц в регионе были ранены 65 мирных жителей, в том числе два ребенка. В больницах области находятся 17 человек, в том числе четыре — в реанимации.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн, посетив освобожденные из-под оккупации села Суджанского и Большесолдатского районов, заявил, что большинство зданий школ, детских садов, домов культуры и администраций непригодны к восстановлению. «Враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, зная, что она не представляет никакой военной угрозы. Будет правильно на месте разрушенных или поврежденных объектов строить новые, современные и безопасные здания»,— отметил господин Хинштейн.

Юрий Голубь