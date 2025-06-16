Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 июня

09:41. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 88 боеприпасов и 67 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили два частных дома, автомобиль и автобус. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

09:31. Белгородские власти планируют до 18 июня предоставить пострадавшим от обстрелов жителям региона меры поддержки в размере 3,2 млн руб., до 20 июня — еще на 2 млн руб. Об этом сообщила министр соцзащиты региона Олеся Митякина на оперативном совещании.

09:16. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания поручил проанализировать динамику обстрелов закрытых территорий в регионе.

08:02. Отбой опасности удара дронов в Белгородской области — МЧС. Она была введена в 21:17 15 июня.

07:39. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Она была объявлена в 21:22 15 июня.

07:20. С 23:55 15 июня до 2:45 16 июня над Россией сбили 12 БПЛА, в том числе 11 над Орловской областью и один над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны.

05:18. Отбой воздушной опасности в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов. Она была введена в 23:13 15 июня.

05:12. Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области — оперштаб. Она была объявлена в 23:12 15 июня.