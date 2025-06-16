Суд в Ишимбае рассмотрит дело о покушении на убийство

Следственный отдел по Ишимбаю завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Он обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений (пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 – пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, 6 апреля 2024 года во время конфликта между двумя компаниями нетрезвых посетителей в ночном клубе «Усадьба» в Ишимбае подозреваемый выстрелил из травматического пистолета. Пуля попала в голову 23-летнего ишимбайца, который не участвовал в конфликте, но находился в одном помещении с дебоширами. После случившегося стрелок сбежал, его объявили в федеральный розыск. Пострадавший скончался в больнице на следующий день.

Обвиняемого задержали в середине апреля 2024 года в Волгоградской области во время проверки водителя и пассажиров такси, которое ехало в сторону Ростова-на-Дону.

Майя Иванова