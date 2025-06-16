Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о главных зарубежных выставках этого лета, которые стоит посетить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ливерпульская биеннале, 2021 год

Фото: Phil Noble / Reuters Ливерпульская биеннале, 2021 год

Фото: Phil Noble / Reuters

Продолжая разговор о наиболее востребованных экспозициях лета, назовем сразу две биеннале. Прошло уже семь лет с тех пор, как Ливерпульская биеннале, одна из главных художественных выставок Великобритании, была впервые организована кем-то из этого британского города. Именно поэтому мероприятие, организованное сейчас Мари-Энн Маккуэй, просто обязано содержать отчетливо местный колорит. Выставка под названием «Коренная порода» отвечает на отложения истории, которые накапливаются медленно и с течением времени. В ней примут участие около 30 художников, затрагивающих эту тему, в том числе Кристин Сун Ким, Джевдет Эрек, Мунир Аль Сольх и Видлайн Кадет. Началась биеннале 7 июня, а закончится только в середине сентября.

Пять лет назад газета Berliner Zeitung сообщала, что в черте Берлина обитает около 2 тыс. лисиц. Несмотря на то, что официальный эксперт по дикой природе города отметил, что они «довольно хорошо адаптировались к городской жизни», жители к лисам по-прежнему относятся как к захватчикам. Это может объяснить, почему куратор Заша Колах выбрала их в качестве отправной точки для своей Берлинской биеннале — выставки о том, кто или что считается аутсайдером. Выставка будет «опасаться ярлыков идентичности, которые рисуют круги вокруг меньшинств» — обычная тенденция на международных биеннале. Учитывая, что Берлинская биеннале имеет репутацию прогрессивной, эта выставка может быть признаком того, в какую сторону дует ветер.

А в мюнхенском Доме искусств открыто большое исследование «Для детей. Художественные истории с 1968 года». «Мне нравились картины, написанные детьми, и моим единственным желанием было делать то же самое для собственного удовольствия»,— сказал некогда Жан Дюбюффе — художник, который часто имитировал наивные стили искусства, сделанные детьми. Как показывает это выставочное исследование, ряд художников обошли Дюбюффе и привлекли детей в качестве своих соавторов. Эй Аракава-Нэш попросит детей нацарапать что-нибудь прямо на полу Дома искусства, в то время как Ку Чжон А создает то, что описывается как «скульптура, которую можно катать на коньках». И так далее.

Дмитрий Буткевич