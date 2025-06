Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает также об экспозициях в Hayy Jameel в Джидде и Kunsthaus в Цюрихе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pinacoteca Фото: Pinacoteca

Сайт ARTnews предлагает подборку выставок лета из категории must see. Первой идет экспозиция в Пинакотеке Сан-Паулу с названием «Поп-Бразилия: авангард и новая фигурация, 1960-70». Еще в 2015 году выставка в галерее Tate Modern «The World Goes Pop» доказала, что движение поп-арта — это не просто явление, ограниченное США и Великобританией. Хвост той самой выставки очевиден в нынешнем выставочном исследовании о том, как коммерческий брендинг, массовые изображения и презрение к капитализму были широко распространены в экспериментальном бразильском искусстве в 1960-х. 100 художников, представленных здесь, выражают множество медиумов, стилей и концептуальных проблем.

А в саудовской Джидде в пространстве Hayy Jameel открыта экспозиция «Перерисовывая границы: художественные движения и коллективы Халиджа XX века». Растет понимание того, что существует не единый модернизм, а множество разных его видов по всему земному шару. И вот регион Персидского залива подведет итоги своего собственного исследования, в котором показано, как художники в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Эмиратах коллективно определили современную эстетику.

Наконец, выставка Сюзанны Дюшан в Kunsthaus швейцарского Цюриха. Как и брат Марсель, Сюзанна создавала произведения искусства, которые сейчас выглядят так же запутанно, как и около века назад. На многих ее картинах изображены части машин наряду с причудливыми нагромождениями слов, которые мало что делают для контекстуализации шестеренок. Ее картины немного похожи на кубизм, доведенный до предела, или на неправильно напечатанную рекламу. Но с какой стороны ни смотри, они никогда не имеют смысла, что и было намерением Дюшан, учитывая, что она хотела бросить вызов логике и разуму, как и другие ее коллеги-дадаисты. Эта выставка, объявленная ее первой в истории ретроспективой, направлена на то, чтобы представить Сюзанну как одну из самых амбициозных фигур этого движения.

Дмитрий Буткевич